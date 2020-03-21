نادي ميلان الإيطالي يعلن إصابة أسطورته باولو مالديني ونجله دانيللي بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة مديره التقني وأسطورته باولو مالديني ونجله دانيللي، لاعب فريق "الروسونيري" بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميلان في بيان رسمي عبر موقعه: "إن مالديني اختلط بأحد الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وبدأت تظهر عليه علامات الإعياء أمس الجمعة. وخضع باولو إلى الفحص الطبي هو ونجله دانيللي، لتظهر النتيجة اليوم السبت، وتؤكد إصابة الثنائي بفيروس كورونا".

وأشار البيان إلى أن أسطورة "الروسونيري" متواجد في الحجر الطبي منذ أسبوعين، ولن يغادره إلا بعد التأكد من تعافيه التام من الإصابة".

وأوضح البيان أن مالديني في حالة جيدة ولا يعاني من أي مضاعفات خطيرة، وتمني الشفاء العاجل والسلامة لأسطورة "الروسونيري".

المصدر: وكالات