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يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم يعلن إصابة لاعبه باولو ديبالا بفيروس كورونا

الرياضة

يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم يعلن إصابة لاعبه باولو ديبالا بفيروس كورونا
Reuters
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أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، أن نتائج التحاليل التي أجريت له وصديقته أوريانا جاءت إيجابية وتؤكد إصابتهما بفيروس كورونا.

وكتب ديبالا "تدوينة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مرحبا بالجميع، أردت فقط أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار "Covid-19"، الذي أجري لي ولأوريانا وجاءت إيجابية. لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة. شكرا على رسائلك".

المصدر: وكالات

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