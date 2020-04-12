بوغبا متلهف للعودة إلى "الشياطين الحمر" ويتحدث عن الإحباط

أعرب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا عن تلهفه للعودة من الإصابة التي أبعدته طويلا عن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما يستأنف اللعب الذي توقف قسرا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الفرنسي في حديث للمدونة الصوتية "بودكاست" لمانشستر يونايتد: "شعرت بالإحباط لفترة طويلة، لكني وصلت إلى النهاية (الإصابة) تقريبا، وبالتالي أفكر فقط في العودة والتمرين بشكل كامل مع الفريق وكل شيء".

واكتفى بطل مونديال 2018 بالمشاركة في ثماني مباريات مع يونايتد هذا الموسم بسبب معاناته من إصابة في ركبته، لكنه "عاد إلى التمارين واللعب بالكرة" بحسب ما أفاد بوغبا الذي تعود مباراته الأخيرة إلى 26 ديسمبر الماضي.

Paul Pogba relishing Man United return as he speaks about injury hell and how his bone grew BIGGER https://t.co/2bKH4DPOEfpic.twitter.com/f9QoDxrNtu — David Wilson (@manutdfanzine) April 12, 2020

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وكشف اللاعب البالغ 27 عاما: "لم يسبق لي أن واجهت شيئا مماثلا في مسيرتي، وأحاول دائما التعامل مع الأمر بإيجابية، يجعلني ذلك أكثر تلهفا لأعود وأبلي البلاء الحسن، نعم، هذا (ما حصل) يؤكد لي أيضا مدى حبي لكرة القدم".

وألمح وكيل بوغبا الهولندي مينو رايولا إلى أن اللاعب الفرنسي قد يغادر "أولد ترافورد" في نهاية الموسم إذا لم يكن سعيدا مع "الشياطين الحمر".

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن أيام بوغبا باتت معدودة في مانشستر يونايتد، وأن عدة أندية تسعى للتعاقد معه على رأسها ريال مدريد ويوفنتوس، ما يعني أنه قد يكون إحدى الصفقات المدوية في موسم الانتقالات المقبل.

لكن فيروس كورونا المستجد فرض نفسه ضيفا ثقيلا جدا على العالم بأجمعه، وتسبب بتعليق غالبية الأحداث الرياضية، وبينها الدوري الإنجليزي الممتاز الذي توقف منذ 13 مارس لأجل غير مسمى، ما قد يغير مخططات رايولا وموكله لهذا الصيف.

المصدر: "وكالات"