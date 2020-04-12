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أبو تريكة يوجه رسالة شكر للأطباء

الرياضة

أبو تريكة يوجه رسالة شكر للأطباء
AFP KHALED DESOUKI
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وجه أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، رسالة شكر للعاملين بالقطاع الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغرد أبو تريكة عبر حسابه في "تويتر": "كل الشكر والامتنان لكل كادر طبي حول العالم، إنقاذ أرواح الناس أسمى وظيفة، أنتم فخر العالم تضحياتكم تدرس ومواقفكم تخلد، شكرا لكم".

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التغريدة لاقت تفاعلا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى عدد كبير من الإعلامين، الذين وصفوا العاملين بالقطاع الصحي والأطباء بـ"الجيش الأبيض".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، عن ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا إلى 426، وتسجيل 145 إصابة جديدة، و11 حالة وفاة.

المصدر: "تويتر"

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