كريستيانو رونالدو يوجه رسالة جديدة بعد خرقه قواعد الحجر الصحي

نشر النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي صورة له بكمامات بلوني علمي البرتغال وإيطاليا لتوجيه رسالة لمتابعيه حول العالم يدعوهم فيها للوحدة والتضامن في مكافحة فيروس كورونا.

وقال النجم البرتغالي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "في هذه اللحظات الصعبة بالنسبة للعالم، يبدو من المهم أن نتوحد ونساعد بعضنا البعض، دعونا نعمل كل ما نقدر عليه من أجل المساعدة".

إقرأ المزيد

وغادر رونالدو إيطاليا منذ إعلان إصابة زميله في يوفنتوس دانييل روغاني، ليقضي فترة الحجر الصحي في البرتغال وجزيرة ماديرا، مفضلا البقاء بعيدا عن إيطاليا التي تعتبر ثاني أكثر بلد تضررا من فيروس كوفيد-19.

وخالف نجم يوفنتوس قواعد الحجر الصحي المنزلي الذي دعا إليه بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة فيروس كورونا، بسبب تدربه في ملعب ماديرا رغم إجراءات الحجر الصحي.

وأثارت صور رونالدو وهو يتدرب على العشب الأخضر داخل الملعب وبدون كمامة الكثير من الانتقادات داخل الشارع البرتغالي وانتقده العديد من مواطنيه لخرقه قواعد الحجر الصحي.

المصدر: "إنستغرام"