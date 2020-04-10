تعرف على ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في الدوريات الأوروبية

قبل تعليق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بسبب تفشي فيروس كورونا، كان النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي يسير بخطى ثابتة في التقدم بقائمة الهدافين العرب التاريخيين.

برز عدة هدافين عرب في تاريخ الدوريات الكبرى التي تشمل الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" والإسباني "الليغا" والإيطالي "الكالتشيو" والألماني "البوندسليغا"والفرنسي" ليغ1".

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع في القائمة حيث يمتلك حتى الآن 107 أهداف في الدوريات، بواقع هدفين مع تشيلسي و6 مع فيورنتينا و29 مع روما و70 مع ليفربول.

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ويتصدر المهاجم المغربي حسن أقصبي القائمة برصيد 173 هدفا، الذي صال وجال في ملاعب الكرة الفرنسية منذ خمسينيات القرن الماضي، ولعب في الدوري الفرنسي بقمصان نيم وريمس وموناكو.

فيما جاء النجم الجزائري السابق رشيد مخلوفي أحد أعمدة الكرة الفرنسية في المركز الثاني برصيد 143 هدفا سجلها في الدوري الفرنسي أيضا مع سانت إيتيان وباستيا.

ونال المغربي العربي بن مبارك المركز الثالث برصيد 113 هدفا بعدما سبق له اللعب لأتلتيكو مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي بين نهاية أربعينات ومنتصف خمسينات القرن الماضي، وهو يتقدم على المصري صلاح البالغ 27 عاما بفارق 7 أهداف فقط.

وكان محمد صلاح قد نجح مؤخرا في تخطي أسطورة الجزائري مصطفى دحلب نجم باريس سان جيرمان ونيس السابق، حيث يمتلك الجزائري 102 أهداف.

ويحتل الفرعون هذا الموسم قبل توقف الدوري الإنجليزي المركز الثالث على رصيد هدافي المسابقة بمشاركة سيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي برصيد 16 هدفا.

المصدر: "وكالات"