محمد صلاح ينضم إلى مبادرة نجوم الدوري الإنجليزي

انضم المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، إلى نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المبادرة التي اطلقوها لجمع الأموال والتبرعات من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأطلق نجوم "البريميرليغ" مبادرة خيرية بتنفيذ حملة تحت عنوان "اللاعبون معا" لجمع التبرعات لصالح الخدمات الصحية لمكافحة فيروس كورونا في بريطانيا.

وكان الدور الرئيسي في إطلاق المبادرة لقائد ليفربول جوردان هندرسون.

ونشر "الفرعون" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لبيان الحملة، وعلق عليه بشعار الحملة "اللاعبون معا".

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وجاء في نص بيان اللاعبين: "في هذا الوقت الحرج لبلدنا ولقطاعنا الطبي، نحن عاقدون العزم على المساعدة بكل طريقة نقدر عليها".

واختتم البيان بالقول: "دعواتنا لجميع من تأثروا خلال هذه الأزمة، معا سنتجاوز ذلك".

وكانت الرابطة الإنجليزية، قد حددت موعدا مبدئيا 30 أبريل الجاري لعودة منافسات الدوري، لكن تفشي فيروس كورونا في بريطانيا فرض تمديد فترة تعليق المسابقة حتى إشعار آخر.

المصدر:"إنستغرام"