 
مباشر

محمد صلاح ينضم إلى مبادرة نجوم الدوري الإنجليزي

الرياضة

محمد صلاح ينضم إلى مبادرة نجوم الدوري الإنجليزي
AFP PAUL ELLIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmh9

انضم المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، إلى نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المبادرة التي اطلقوها لجمع الأموال والتبرعات من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأطلق نجوم "البريميرليغ" مبادرة خيرية بتنفيذ حملة تحت عنوان "اللاعبون معا" لجمع التبرعات لصالح الخدمات الصحية لمكافحة فيروس كورونا في بريطانيا.

وكان الدور الرئيسي في إطلاق المبادرة لقائد ليفربول جوردان هندرسون.

ونشر "الفرعون" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لبيان الحملة، وعلق عليه بشعار الحملة "اللاعبون معا".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#PlayersTogether

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

إقرأ المزيد
شاهد.. محمد صلاح يغني باللغة العربية أثناء تدريبات ليفربول
شاهد.. محمد صلاح يغني باللغة العربية أثناء تدريبات ليفربول

وجاء في نص بيان اللاعبين: "في هذا الوقت الحرج لبلدنا ولقطاعنا الطبي، نحن عاقدون العزم على المساعدة بكل طريقة نقدر عليها".

واختتم البيان بالقول: "دعواتنا لجميع من تأثروا خلال هذه الأزمة، معا سنتجاوز ذلك".

وكانت الرابطة الإنجليزية، قد حددت موعدا مبدئيا 30 أبريل الجاري لعودة منافسات الدوري، لكن تفشي فيروس كورونا في بريطانيا فرض تمديد فترة تعليق المسابقة حتى إشعار آخر. 

المصدر:"إنستغرام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا