 
مباشر
عاجل
معهد هوبكنز: حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 14 ألف حالة

شاهد.. محمد صلاح يغني باللغة العربية أثناء تدريبات ليفربول

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يغني باللغة العربية أثناء تدريبات ليفربول
AFP GEOFF CADDICK
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmf0

نشر نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء فيديو طريفا أثناء تدريبات لاعبيه (كل من منزله) عبر تقنية الفيديو التزاما بالحجرالصحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقبل بداية التدريبات بدأ اللاعبون بالغناء لإضفاء جو من البهجة، وقاموا بتهنئة لاعب "الريدز" الواعد هارفي إيليوت ببلوغه عامه الـ17.

وتناوب اللاعبون على أداء أغنية "سنة حلوة يا جميل" كل بلغته تحت إشراف المدرب الألماني يورغن كلوب.

وقام المصري محمد صلاح بدوره بالغناء باللغة العربية وردد بعض زملائه اسم الجلالة بالقول: "يا الله يا الله".

إقرأ المزيد
شاهد.. محمد صلاح ونجوم ليفربول يوجهون رسالة للأطباء
شاهد.. محمد صلاح ونجوم ليفربول يوجهون رسالة للأطباء

ويترقب جمهور "الريدز" حول العالم تطورات تأثير انتشار فيروس كورونا على الدوري الإنجليزي المتوقف، على أمل ألا يتسبب تفشي الفيروس في إلغاء المسابقة.

المصدر: LFC/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا