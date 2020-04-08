شاهد.. محمد صلاح يغني باللغة العربية أثناء تدريبات ليفربول

نشر نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء فيديو طريفا أثناء تدريبات لاعبيه (كل من منزله) عبر تقنية الفيديو التزاما بالحجرالصحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقبل بداية التدريبات بدأ اللاعبون بالغناء لإضفاء جو من البهجة، وقاموا بتهنئة لاعب "الريدز" الواعد هارفي إيليوت ببلوغه عامه الـ17.

وتناوب اللاعبون على أداء أغنية "سنة حلوة يا جميل" كل بلغته تحت إشراف المدرب الألماني يورغن كلوب.

وقام المصري محمد صلاح بدوره بالغناء باللغة العربية وردد بعض زملائه اسم الجلالة بالقول: "يا الله يا الله".

Something to put a smile on your face 😁



We check in with the Reds before another online squad yoga session - big smiles, togetherness and a special birthday singalong.



At times like these, it's important to keep active together and stay in touch with family and friends. pic.twitter.com/6xtJMGyuA3 — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 8, 2020

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ويترقب جمهور "الريدز" حول العالم تطورات تأثير انتشار فيروس كورونا على الدوري الإنجليزي المتوقف، على أمل ألا يتسبب تفشي الفيروس في إلغاء المسابقة.

المصدر: LFC/twitter