شاهد.. محمد صلاح ونجوم ليفربول يوجهون رسالة للأطباء

وجه نجوم ليفربول الإنجليزي، رسالة دعم وتحية للأطباء حول العالم، الذين يكافحون للقضاء على فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وتسبب بقتل الآلاف.

وشارك كل من ساديو ماني وربيرتو فيرمينو وأليسون بيكر، وفيرجيل فان دايك والمدرب الألماني يورغن كلوب كل بلغته الأم من خلال عبارات داعمة للعاملين بالقطاع الصحي في كل مكان.

وقال النجم المصري:" نشكركم جدا على مجهوداتكم ونقدر مساعدتكم لنا".

To all the health care workers around the world.



A little message from us to you... ❤️ pic.twitter.com/1EuwvAdSSa — Liverpool FC (@LFC) March 26, 2020

إقرأ المزيد

ويترقب جمهور "الريدز" حول العالم تطورات تأثير تفشي فيروس كورونا على الدوري الإنجليزي المتوقف حاليا حتى نهاية إبريل، على أمل ألا يتسبب تفشي الفيروس في إلغاء المسابقة.

المصدر: "حساب ليفربول على تويتر"