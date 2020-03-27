 
مباشر

شاهد.. محمد صلاح ونجوم ليفربول يوجهون رسالة للأطباء

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح ونجوم ليفربول يوجهون رسالة للأطباء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nj3c

وجه نجوم ليفربول الإنجليزي، رسالة دعم وتحية للأطباء حول العالم، الذين يكافحون للقضاء على فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وتسبب بقتل الآلاف.

وشارك كل من ساديو ماني وربيرتو فيرمينو وأليسون بيكر، وفيرجيل فان دايك والمدرب الألماني يورغن كلوب كل بلغته الأم من خلال عبارات داعمة للعاملين بالقطاع الصحي في كل مكان.

وقال النجم المصري:" نشكركم جدا على مجهوداتكم ونقدر مساعدتكم لنا". 

إقرأ المزيد
ليفربول سيتخلي عن صلاح أو ماني لكسب رهان الميركاتو الصيفي
ليفربول سيتخلي عن صلاح أو ماني لكسب رهان الميركاتو الصيفي

ويترقب جمهور "الريدز" حول العالم تطورات تأثير تفشي فيروس كورونا على الدوري الإنجليزي المتوقف حاليا حتى نهاية إبريل، على أمل ألا يتسبب تفشي الفيروس في إلغاء المسابقة.

المصدر: "حساب ليفربول على تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا