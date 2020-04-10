شاهد.. بطل روسيا لـ "تبادل الصفعات" في مواجهة جديدة أمام مقاتل محترف

شارك المقاتل البرازيلي الشهير في الفنون القتالية المختلطة فاغنر مارتينز المعروف باسم "زولوزينو" في بطولة "تبادل الصفعات".

وكان في مواجهة المقاتل البرازيلي البالغ 41 عاما، البطل الروسي فاسيلي كاموتسكي المعروف بلقب "بيلمن".

وتبادل الخصمان خمس صفعات على الوجه، دون أن تشهد المواجهة استسلام أي من الطرفين ونتيجة لذلك، أعلن الحكم التعادل، وتم تقسيم الجائزة البالغة 150 ألف روبل (أي ما يعادل 2000 دولار) مناصفة بين المتنافسين.

يذكر أن المقاتل البرازيلي تلقى قبل 15 عاما هزيمة أمام المصارع الروسي فيدور إميليانينكو في بطولة Pride FC: Shockwave 2005.

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وكان فاسيلي كاموتسكي، البالغ 29 عاما، قد فاز في أول بطولة لـ "تبادل الصفعات" "Siberian Power Show 2019"، ونال جائزة مالية قيمتها 500 دولار.

وشارك كاموتسكي، الذي يبلغ وزنه 170 كغم، في بطولة "Siberian Power Show 2019" عن طريق الصدفة، فقد كان يتجول في متجر جاء إليه لكي يحصل على توقيع بطل العالم في رفع الأثقال، كيريل ساريتشيف، وقرر المشاركة في تلك البطولة التي كانت متاحة لجميع الراغبين، وذلك بعد إصرار من قبل زملائه.

وزادت شهرة كاموتسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه على "إنستغرام" 140 ألف متابع.

ويتم تحديد الفائز في بطولات "تبادل الصفعات" من خلال الاعتماد على نظام خروج المغلوب، حيث يقف المتنافسان وجها لوجه، ويقوم كل واحد منهما بتوجيه صفعة للآخر، على أن يفوز المتسابق الذي يطيح بمنافسه أو يستسلم له خصمه (ينسحب).

المصدر: eurosport.ru