بالفيديو.. نهاية بطل روسيا لـ "تبادل الصفعات" بعد صفعة قاضية

تعرض البطل الروسي فاسيلي كاموتسكي لهزيمة ساحقة في بطولة موسكو لـ"تبادل الصفعات" السبت، بعد نجاح مواطنه فيشيسلاف زيزولي في هز عرشه كبطل "لا يقهر".

وقام فاسيلي بداية بتوجيه صفعة قوية لخصمه الذي زاد وزنه عن المئة كيلو غرام وكان يفوقه طولا، إلا أنه صمد، قبل أن يستجمع قواه ويرد الصاع صاعين، ليوجه صفعة قاضية نزلت على خد فاسيلي كالصاعقة.

وأنهى المنافس حليق الرأس، أسطورة فاسيلي كبطل روسيا في "تبادل الصفعات"، حيث لم يقوى على الصمود وأخذ يترنح قبل أن يسقط على البرميل الذي كان يفصل بينهما.

ونال الفائز جائزة مالية بلغت 200 ألف روبل، أي ما يعادل 3140 دولارا.

وكان فاسيلي كاموتسكي، البالغ 28 عاما، قد فاز في أول بطولة لـ "تبادل الصفعات" "Siberian Power Show 2019"، ونال جائزة مالية قيمتها 500 دولار.

وشارك كاموتسكي، الذي يبلغ وزنه 170 كغم، في بطولة "Siberian Power Show 2019" عن طريق الصدفة، فقد كان يتجول في متجر جاء إليه لكي يحصل على توقيع بطل العالم في رفع الأثقال، كيريل ساريتشيف، وقرر المشاركة في تلك البطولة التي كانت متاحة لجميع الراغبين، وذلك بعد إصرار من قبل زملائه.

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وزادت شهرة كاموتسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه على "إنستغرام" 105 آلاف متابع.

ويتم تحديد الفائز في بطولات "تبادل الصفعات" من خلال الاعتماد على نظام خروج المغلوب، حيث يقف المتنافسان وجها لوجه، ويقوم كل واحد منهما بتوجيه صفعة للآخر، على أن يفوز المتسابق الذي يطيح بمنافسه أو يستسلم له خصمه (ينسحب).

المصدر: sport-express