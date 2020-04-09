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مصرع مقاتل أمريكي رميا بالرصاص

الرياضة

مصرع مقاتل أمريكي رميا بالرصاص
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تعرض المقاتل الأمريكي بالفنون القتالية المختلطة أشعيا تشابمان لهجوم مسلح الأربعاء بجوار منزله في ولاية أوهايو، ما أدى إلى مصرعه.

وصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد أنباء عن إطلاق نار، لتعثر على المقاتل البالغ 30 عاما مصابا بعدة أعيرة نارية.

وتم نقل تشابمان إلى المستشفى، إلا أن الأطباء لم يفلحوا في إنقاذه ليفارق الحياة هناك. 

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ولم يتم اكتشاف هوية القاتل الذي ما زال طليقا حتى الآن أو أسباب الهجوم.

وفي سجل تشابمان خلال مسيرته الاحترافية التي بدأها عام 2012 في Bellator وWSOF تسعة انتصارات مقابل 4 هزائم.

المصدر: mmajunkie

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