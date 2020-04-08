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وفاة أسطورة أتلتيكو مدريد

الرياضة

وفاة أسطورة أتلتيكو مدريد
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، وفاة أسطورة النادي، الغيني ميغيل جونز، والذي لعب في صفوف النادي بالفترة بين عامي 1959 و1967.

ولعب جونز الذي فارق الحياة اليوم عن عمر ناهز الـ81 عاما، في صفوف أتلتيكو مدريد لـ8 مواسم، وتوج بالدوري الإسباني مرة واحدة، وبكأس ملك إسبانيا 3 مرات، بالإضافة إلى كأس الكؤوس الأوروبية عام 1962.

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وخاض جونز مع أتلتيكو 129 مباراة سجل خلالها 50 هدفا.

وقال النادي في بيان رسمي: "مع رحيل جونز، تفقد الأسرة الرياضية رمزا آخر أعطى كل شيء لهذا النادي داخل وخارج الملعب. من النادي ككل، الرئيس، الرئيس التنفيذي والإداريين واللاعبين نقدم التعازي لجميع أفراد عائلة جونز وأصدقائه".

المصدر: وكالات

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