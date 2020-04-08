وفاة أسطورة أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، وفاة أسطورة النادي، الغيني ميغيل جونز، والذي لعب في صفوف النادي بالفترة بين عامي 1959 و1967.

الحزن يخيم من جديد على عائلة الروخيبلانكوس بعد وفاة أحد أساطيرنا: ميغيل خونيس.

ستبقى دائما في قلوبنا. pic.twitter.com/jcX0xpRJDK — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) April 8, 2020

ولعب جونز الذي فارق الحياة اليوم عن عمر ناهز الـ81 عاما، في صفوف أتلتيكو مدريد لـ8 مواسم، وتوج بالدوري الإسباني مرة واحدة، وبكأس ملك إسبانيا 3 مرات، بالإضافة إلى كأس الكؤوس الأوروبية عام 1962.

[📚🏧] ميغيل خونيس، المهاجم 'الذي كان يتحرك في كل الملعب' بفضل مهارات فنية وبدنية كان يملكها:



🗂 عدد المواسم: 8️⃣

🗄 عدد المباريات: 1️⃣2️⃣9️⃣

🏆عدد الألقاب: ليغا 1️⃣ و3️⃣ كؤوس الملك و1️⃣ كأس الكؤوس



ستبقى في ذاكرتنا إلى الأبد، يا ميغيل pic.twitter.com/QaHZGp27nM — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) April 8, 2020

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وخاض جونز مع أتلتيكو 129 مباراة سجل خلالها 50 هدفا.

وقال النادي في بيان رسمي: "مع رحيل جونز، تفقد الأسرة الرياضية رمزا آخر أعطى كل شيء لهذا النادي داخل وخارج الملعب. من النادي ككل، الرئيس، الرئيس التنفيذي والإداريين واللاعبين نقدم التعازي لجميع أفراد عائلة جونز وأصدقائه".

المصدر: وكالات