محرز يوجه رسالة تعزية مؤثرة لغوارديولا

وجه النجم الجزائري، رياض محرز، رسالة تعزية ودعم لمدربه في مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الذي فقد والدته على إثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر قائد منتخب "محاربي الصحراء" في حسابه بـ"إنستغرام" صورة له تجمعه بالمدرب الإسباني، وكتب: "يوم عاطفي للغاية لنا بعد تلقينا الخبر المأساوي، كل التعازي واحترامي للمدرب وعائلته خلال هذه الفترة العصيبة".

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ونعى نادي مانشستر سيتي والدة مدرب فريقه الأول لكرة القدم، التي وافتها المنية أمس الاثنين عن عمر ناهز 82 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وتلقى المدير الفني السابق لنادي برشلونة العديد من رسائل التعزية والدعم، سواء من لاعبي فريقه، أو الأندية الأخرى، مثل ريال مدريد، الذي نشر بيانا أكد فيه تعازيه وتضامنه مع غوارديولا.

المصدر: "إنستغرام"