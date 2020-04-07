رسميا.. تحديد اسم البديل للروسي حبيب في مواجهة فيرغسون

أعلنت منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، اليوم الثلاثاء، عن اسم بديل البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، لمواجهة الأمريكي توني فيرغسون في دورة "UFC 249" .

وقالت المنظمة في تدوينة عبر حسابها على "تويتر"، إن النزال الرئيس في دورة "UFC 249"، سيجمع بين فيرغسون ومواطنه جاستن جايتجي.

ونشر حساب "UFC" صورة للبطلين، وأرفقها بتعليق: "سيتنافس فيرغسون وجايتجي على لقب البطل المؤقت في فئة الوزن الخفيف في الدورة المقررة يوم 18 من الشهر الجاري".

وكان حبيب، أعلن قبل أيام انسحابه من نزاله ضد فيرغسون بسبب الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين حبيب وفيرغسون، في الـ18 من أبريل الجاري، في مدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الرياضية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع بالأمريكي، دانا وايت، رئيس منظمة "UFC"، للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات الدورة والذي لم يتم تحديده حتى الآن.

المصدر: sports.ru