بالفيديو.. ماتويدي يتفوق على زميله رونالدو نجم يوفنتوس

تفوق الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، في التحدي الجديد الذي أطلقه زميله في الفريق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقبل ماتويدي، الذي شفي من إصابة بفيروس كورونا، تحدي زميله، ونشر عبر حسابه على إنستغرام، مقطع فيديو له، وهو يقوم بتنفيذ تمارين تقوية عضلات البطن، ليكسر رقم رونالدو بقيامه بـ144 عدة خلال 45 ثانية مقابل 142 عدة للـ"دون".

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وانضم أكثر من لاعب إلى التحدي الجديد، كما قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، رد على تحدي كريستيانو، وقام بتأدية 125 عدة خلال 45 ثانية.

وكان رونالدو قد أطلق عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، تحديا جديدا تحت عنوان "كأس غرفة المعيشة"، لكسر رتابة العزل الصحي والتشجيع على ممارسة الرياضة داخل المنزل تحت وطأة الحجر وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان نادي يوفنتوس "السيدة العجوز" قد أعلن في وقت سابق، إصابة ثلاثة من لاعبيه بالفيروس، هم الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي بليز ماتويدي، والإيطالي دانيلي روغاني.

المصدر: "إنستغرام"