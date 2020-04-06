بالفيديو.. رونالدو يتحدى متابعيه بـ45 ثانية

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو يتحدى من خلاله متابعيه بعمل تمارين تقوية عضلات البطن في 45 ثانية فقط كنوع من التحديات خلال فترة الحجر الصحي.

وقال رونالدو معلقا على الفيديو الذي نشره على حسابه في "إنستغرام": "مرحبا، لدي تحد جديد لك للبقاء نشطا.. (كأس غرفة المعيشة).. هل يمكنك التغلب على رقمي؟".

ونفذ "الدون"، تمرين تقوية عضلات البطن، خلال أقل من دقيقة، حيث حصل على 142 من العدات، متحديا متابعيه لكسر رقمه الخاص تحت هاشتاغ كأس غرفة المعيشة #livingroomcup.

ولقي التحدي إقبالا واسعا من المتابعين الذين شاركوا بفديوهات تظهر قبولهم التحدي ومحاولة كسر رقم النجم البرتغالي.

إقرأ المزيد

وانطلق نجوم الرياضة ضمن حملات متعددة لكسر الملل وبالمقابل الحفاظ على اللياقة والتشجيع على الرياضة دون الاستسلام لحالة الكآبة والكسل خلال فترة الحظر المنزلي التي فرضتها معظم دول العالم على سكانها بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

المصدر: "إنستغرام"