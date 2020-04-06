 
مباشر

بالفيديو.. رونالدو يتحدى متابعيه بـ45 ثانية

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يتحدى متابعيه بـ45 ثانية
insatgram \ cristiano
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlm5

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو يتحدى من خلاله متابعيه بعمل تمارين تقوية عضلات البطن في 45 ثانية فقط كنوع من التحديات خلال فترة الحجر الصحي.

وقال رونالدو معلقا على الفيديو الذي نشره على حسابه في "إنستغرام": "مرحبا، لدي تحد جديد لك للبقاء نشطا.. (كأس غرفة المعيشة).. هل يمكنك التغلب على رقمي؟".

ونفذ "الدون"، تمرين تقوية عضلات البطن، خلال أقل من دقيقة، حيث حصل على 142 من العدات، متحديا متابعيه لكسر رقمه الخاص تحت هاشتاغ كأس غرفة المعيشة #livingroomcup.

ولقي التحدي إقبالا واسعا من المتابعين الذين شاركوا بفديوهات تظهر قبولهم التحدي ومحاولة كسر رقم النجم البرتغالي.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. أسطورة تشيلسي يطلق تحديا جديدا
بالفيديو.. أسطورة تشيلسي يطلق تحديا جديدا

وانطلق نجوم الرياضة ضمن حملات متعددة لكسر الملل وبالمقابل الحفاظ على اللياقة والتشجيع على الرياضة دون الاستسلام لحالة الكآبة والكسل خلال فترة الحظر المنزلي التي فرضتها معظم دول العالم على سكانها بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

المصدر: "إنستغرام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا