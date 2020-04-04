بالفيديو.. أسطورة تشيلسي يطلق تحديا جديدا

أطلق التشيكي بيتر تشيك، حارس تشيلسي السابق، تحديا جديدا لكسر حالة الملل التي تسبب فيها فيروس كورونا الذي أجبر سكان العالم على التزام المنازل في محاولة للحد من انتشار المرض.

وظهر الحارس التشيكي في مقطع فيديو وهو يتلاعب بكرتين دون إسقاطهما.

ونشر حساب تشيلسي الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وعلق عليه: "من منكم قادر أن يكون على مستوى التحدي".

Who's up for the challenge? 🤹‍♂️ pic.twitter.com/YKxxHbRgJy — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 3, 2020

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وانتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي عدة تحديات للتشجيع على البقاء في المنازل أثناء فترات الحجر الصحي، أشهرها التلاعب بلفافة ورق الحمام (التواليت) ككرة دون إسقاطها، إضافة لحلاقة شعر الرأس.

المصدر: "حساب تشيلسي على تويتر"