نيمار يتفوق على مبابي في إحصائية جديدة

وضع موقع "أوبتا" المتخصص في إحصاءات وأرقام الرياضة، قائمة بأكثر اللاعبين مراوغة في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، خلال الموسم الحالي.

وجاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في صدارة القائمة، حيث قام بـ122 مراوغة ناجحة، متبوعا بالمهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، الذي تلاعب87 مرة بمنافسيه، أما المركز الثالث، فقد احتله الجناح الأرجنتيني، آنخل دي ماريا، الذي أنجز 85 مراوغة ناجحة.

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وفيما يلي قائمة أفضل 5 مراوغين في نادي باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي:

1- نيمار - 122 مراوغة ناجحة

2- كيليان مبابي - 87

3- آنخل دي ماريا - 85

4- خوان برنات - 40

5- ماركو فيراتي - 39

المصدر: matchtv.ru