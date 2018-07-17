سان جيرمان يحسم موقف نيمار ومبابي من الرحيل لريال مدريد

حسم المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لويس فيرنانديز، أمر رحيل الثنائي، البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي، من الفريق، نحو نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يسعى لضم الثنائي من باريس سان جيرمان ولكن النادي الإسباني أعلن في بيان رسمي عدم دخوله في مفاوضات لضم نيمار.

وقال فيرنانديز في تصريحات لراديو ماركا: "نيمار قرر البقاء في باريس سان جيرمان، إنه يريد النجاح لعدم تحقيقه ذلك في كأس العالم. أعتقد أنه يريد الفوز بالمزيد من الألقاب مع باريس سان جيرمان".

وودع نيمار كأس العالم مع البرازيل من الدور ربع النهائي من البطولة التي تلقى فيها انتقادات عديدة لتراجع مستواه وتعمده السقوط.

وأضاف المدير الرياضي لباريس عن مبابي: "إنه سيبقى أيضا وقد قال ذلك، يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا معنا. قواعد اللعب المالي النظيف لا تقلقنا، فالأهم هو أنهما يريدان الاستمرار مع باريس سان جيرمان".

وحصل مبابي على لقب كأس العالم مع فرنسا للمرة الثانية في تاريخها والتي سجل فيها 4 أهداف كان آخرها في المباراة النهائية أمام كرواتيا، بينما ودع نيمار مونديال روسيا مع منتخبه البرازيل من الدور ربع النهائي.

المصدر: goal.com