ماكغريغور بديلا لحبيب في "النزال الملعون"!

قام موقع شبكة "فوكس" الأمريكية، بتعديل جدول نزالات دورة "UFC 249" للفنون القتالية المختلطة، حيث برز نزال المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور والأمريكي توني فيرغسون.

وجاء التعديل، بعدما أعلن الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC"، انسحابه من نزاله المرتقب ضد فيرغسون، بسبب الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

هذا، وكان ماكغريغور، قد أبدى في وقت سابق، استعداده ليحل بديلا لحبيب لمواجهة فيرغيسون، في النزال الرئيس ضمن دورة "UFC 249"، لكن مدربه جون كافانا، قال إن المقاتل الإيرلندي يمزح.

ويرجح أن تكون شبكة "فوكس"، تريد من خلال هذا الإعلان، تهدئة الأوضاع بعد انسحاب حبيب، فمن المستبعد جدا إقامة نزال بين ماكغريغور وفيرغسون في الظروف الحالية.

وما يعزز فرضية استحالة إقامة النزال، هو تنظيمه في مدينة نيويورك، التي تعاني حاليا من أزمة تفشي فيروس كورونا، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم أيضا وضع اسم المقاتلين الروس، إسلام ماخاتشيف، ومحمد أنكالاييف، ضمن قائمة المتنازلين في الأمسية، على الرغم من إعلانهما انسحابهما من الدورة المقررة في الـ18 من الشهر الجاري.

ويوصف النزال الموعود بين حبيب وفيرغسون بـ"الملعون"، لأن هذه المرة هي الخامسة التي تحاول فيها "UFC"، تنظيم نزال بينهما، بعدما تم تأجيله في المرات الأربع السابقة لأسباب مختلفة.

المصدر: sports.ru