بايرن ميونيخ يجدد عقد مدربه حتى 2023

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني بكرة القدم ، الجمعة، عن تجديد عقد مدربه المؤقت، هانزي فليك، 3 سنوات حتى عام 2023، ليصبح مدربا دائما للفريق.

وتولى فليك، البالغ 55 عاما، المسؤولية في نوفمبر خلفا لنيكو كوفاتش، وبعد سلسلة من النتائج المتواضعة في البداية، أعاد بايرن إلى هيمنته المحلية وتصدر الدوري الألماني وأصبح ينافس على إحراز لقبه الثامن على التوالي.

وكان فليك لاعبا سابقا في بايرن ومساعدا للمدرب، يواخيم لوف، في منتخب ألمانيا في الفترة 2006-2014 قبل تعيينه مديرا رياضيا للاتحاد الألماني لكرة القدم.

ونجح فليك سريعا في تعديل شكل بايرن بعد أسابيع قليلة من تراجع الفريق تحت قيادة كوفاتش في بداية الموسم، حيث كان مهددا بفقدان اللقب الذي هيمن عليه أغلب الوقت خلال السنوات العشر الأخيرة.

18 Siege in 21 Pflichtspielen - die Zahlen sprechen für sich! 💪 #MiaSanMia#Flick2023 🖊️ ✔️ pic.twitter.com/sukTsOeuuN — FC Bayern München (@FCBayern) April 3, 2020

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ويتصدر بايرن بأربع نقاط متقدما على بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني في الدوري الذي تم تعليق مبارياته بسبب فيروس كورونا حتى 30 أبريل على الأقل، ويقول مسؤولون إن استئناف اللعب سيتضمن على الأرجح إقامة المباريات بدون جماهير.

كما تأهل الفريق البافاري إلى قبل نهائي كأس ألمانيا، حيث كان من المقرر أن يواجه أينتراخت فرانكفورت.

كما فاز بايرن خارج ملعبه 3-0 على تشيلسي في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال، بينما تأجلت مباراة الإياب بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر:" رويترز"