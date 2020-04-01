بايرن ميونخ يغرم بواتينغ لخرقه الحجر الصحي ويتبرع بالغرامة لمكافحة كورونا

فرض نادي بايرن ميونخ الألماني، غرامة مالية على مدافعه جيروم بواتينغ بسبب مخالفته التعليمات الخاصة بالحجر الصحي الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وذكر النادي البافاري عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن بواتينغ غادر محل إقامته بدون موافقة ناديه، ما يعد مخالفة للقواعد المفروضة من الهيئات الصحية في ولاية بافاريا الألمانية.

وأضاف النادي أن الغرامة المفروضة على بواتينغ، سيتم التبرع بها لمستشفيات مدينة ميونخ.

وتم تأجيل منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالات