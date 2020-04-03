"اليويفا" يهدد بفرض عقوبات ثقيلة في حال إلغاء الدوريات

أعرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اعتقاده بأنه من المبكر لأي بطولة محلية اتخاذ قرار إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا، مهددا بفرض عقوبات على أندية الدوريات التي لا تستكمل.

وفي البيان الذي أرسله "اليويفا"، اليوم الجمعة، بالاشتراك مع رابطتي الأندية الأوروبية، والدوريات الأوروبية، أبدى رئيس الاتحاد الأوروبي، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، ثقة باحتمال عودة المنافسات في الأشهر المقبلة، مضيفا "نعتقد أن أي قرار بإنهاء المسابقات المحلية في هذه المرحلة، سابق لأوانه وليس له ما يبرره".

وأشار البيان إلى أن "اليويفا"، مستعد حتى لإرجاء استئناف دوري أبطال أوروبا من أجل السماح بإنهاء البطولات الوطنية، كاشفا أن "مجموعات العمل، على تواصل يومي لضمان الوصول إلى الهدف الأساسي المتمثل في إنهاء المسابقات.. بما في ذلك إمكانية استئناف مسابقتي دوري الأبطال ويوروبا ليغ، بعد انتهاء الدوريات المحلية" في يوليو أو أغسطس.

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وشكك البيان في إمكانية المشاركة في المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي قررت إلغاء الموسم، موضحا أن "المشاركة في المسابقات الأوروبية تتحدد بالنتيجة الرياضية المحققة في نهاية كل بطولة محلية كاملة، والتوقف السابق لأوانه يثير الشكوك حول تحقيق هذا الشرط"، أي ذلك المتعلق بضرورة أن يكون ترتيب الفرق مرتبطا بإنهاء الموسم بأكمله.

وختم البيان "يحتفظ اليويفا بالحق في تقييم أحقية الأندية التي سيتم قبولها في مسابقاته للأندية في موسم 2020-2021".

ويأتي موقف "اليويفا"، بعد يوم على قرار رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم، بإنهاء الموسم الحالي وتتويج المتصدر كلوب بروج باللقب.

المصدر: وكالات