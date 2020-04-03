"اليويفا" يركز على استئناف بطولات كرة القدم في يوليو وأغسطس

تركز كرة القدم الأوروبية، التي توقفت مسابقاتها بسبب تفشي فيروس كورونا، على استئناف اللعب في يوليو وأغسطس بعد إبلاغ الأندية وروابط الدوري أن إلغاء المنافسات يجب أن يكون آخر حل.

وأرسل الاتحاد الأوروبي للعبة "اليويفا"، ورابطة الأندية الأوروبية، ورابطة بطولات الدوري في القارة، رسالة مشتركة إلى أعضائهم قالوا فيها، إنه من المهم للغاية تحديد أبطال البطولات، ومن بينها منافسات الدوري المحلي، على أرض الملعب.

وجاء الخطاب، بعد ساعات من إلغاء الدوري البلجيكي ومنح اللقب لكلوب بروج المتصدر.

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ولكن الخطاب أوضح أن "اليويفا"، الذي وافق على تأجيل بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل، أسس مجموعتي عمل للتركيز على تمديد الموسم بعد موعد انتهائه الرسمي في 30 يونيو.

ومن المتوقع إعلان تفاصيل أكثر في منتصف مايو المقبل.

وأشار الخطاب إلى أن مجموعتي العمل "تركزان على وضع سيناريوهات تشمل شهري يوليو وأغسطس، ومن بينها استئناف البطولات القارية للأندية بعد إكمال بطولات الدوري المحلي".

وأكد الخطاب أن "إلغاء البطولات يجب أن يكون الملاذ الأخير بعد الاعتراف بعدم وجود مواعيد بديلة تسمح بإكمال الموسم".

المصدر: رويترز