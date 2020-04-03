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باريس سان جيرمان يرفض عرض "السيدة العجوز"

الرياضة

باريس سان جيرمان يرفض عرض
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ذكر تقرير صحفي إيطالي أن نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي رفض صفقة تبادل مقدمة من ​يوفنتوس​ للحصول على ​ماركو فيراتي،​ مقابل تخلي "السيدة العجوز" عن البوسني ​ميراليم بيانيتش​.

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وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فعلى الرغم من اهتمام باريس سان جيرمان بضم بيانيتش، إلا أن الفريق الباريسي لا ينوي السماح برحيل فيراتي ومبادلته باللاعب البوسني.

وكافح بيانيتش للتأقلم مع أسلوب لعب مدربه ماوريسيو ساري، وأجاد بعض الشيء، إلا أن فيراتي يعتبر أكثر ملائمة في ظل تفوقه البدني.

المصدر: وكالات

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