باريس سان جيرمان يرفض عرض "السيدة العجوز"

ذكر تقرير صحفي إيطالي أن نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي رفض صفقة تبادل مقدمة من ​يوفنتوس​ للحصول على ​ماركو فيراتي،​ مقابل تخلي "السيدة العجوز" عن البوسني ​ميراليم بيانيتش​.

Enligt Tuttosport försökte Juventus byta Miralem Pjanic mot Marco Verratti men Paris Saint-Germain nobbade detta omedelbart.



Det var ett långskott från Juves sida men då Pjanic haft det lite kämpigt med att anpassa sig till Maurizio Sarris fotboll hoppades man på att pic.twitter.com/KSu2u9oZHp — Juventus Club Svezia (@ClubSvezia) April 2, 2020

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وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فعلى الرغم من اهتمام باريس سان جيرمان بضم بيانيتش، إلا أن الفريق الباريسي لا ينوي السماح برحيل فيراتي ومبادلته باللاعب البوسني.

وكافح بيانيتش للتأقلم مع أسلوب لعب مدربه ماوريسيو ساري، وأجاد بعض الشيء، إلا أن فيراتي يعتبر أكثر ملائمة في ظل تفوقه البدني.

المصدر: وكالات