وفاة أسطورة ريال مدريد (فيديو وصور)

نعى ريال مدريد الإسباني، أمس الخميس، أسطورته غريغوريو بينيتو الذي وافته المنية عن عمر ناهز 73 عاما، بعد كفاح طويل مع المرض الذي عانى منه لأكثر من عقد من الزمن.

وقال مدريد، في بيان رسمي: "يشعر رئيس النادي ومجلس الإدارة بالحزن الشديد لوفاة غريغوريو بينيتو أحد الأساطير العظيمة للريال".

Official Announcement: Goyo Benito passes away.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 2, 2020

وأضاف البيان: "يعرب ريال مدريد عن تعازيه ومحبته لزوجته وأولاده وجميع أقاربه وأحبائه، كما يقدم النادي التعازي لكل مشجعي ريال مدريد حول العالم".

وتابع: "كان بينيتو مثالا على قيم نادينا، بعدما ارتدى قميص ريال مدريد لمدة 13 موسما، ونجح في التتويج بالدوري 6 مرات وكأس إسبانيا 5 مرات".

ولعب بينيتو 420 مباراة رسمية مع ريال مدريد، وخاض 22 لقاء دوليا مع المنتخب الإسباني.

Goyo Benito was always a fine representative of our club's values. He played for Real Madrid for 13 seasons. During this period and including his spell as a part of the Real Madrid academy, he lifted six league titles and five Spanish Cups. #RealMadridpic.twitter.com/yxPksXGRlY — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 2, 2020

المصدر: وكالات