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وفاة أسطورة ريال مدريد (فيديو وصور)

الرياضة

وفاة أسطورة ريال مدريد (فيديو وصور)
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نعى ريال مدريد الإسباني، أمس الخميس، أسطورته غريغوريو بينيتو الذي وافته المنية عن عمر ناهز 73 عاما، بعد كفاح طويل مع المرض الذي عانى منه لأكثر من عقد من الزمن.

وقال مدريد، في بيان رسمي: "يشعر رئيس النادي ومجلس الإدارة بالحزن الشديد لوفاة غريغوريو بينيتو أحد الأساطير العظيمة للريال".

وأضاف البيان: "يعرب ريال مدريد عن تعازيه ومحبته لزوجته وأولاده وجميع أقاربه وأحبائه، كما يقدم النادي التعازي لكل مشجعي ريال مدريد حول العالم".

وتابع: "كان بينيتو مثالا على قيم نادينا، بعدما ارتدى قميص ريال مدريد لمدة 13 موسما، ونجح في التتويج بالدوري 6 مرات وكأس إسبانيا 5 مرات".

ولعب بينيتو 420 مباراة رسمية مع ريال مدريد، وخاض 22 لقاء دوليا مع المنتخب الإسباني.

المصدر: وكالات

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