"القيصر" راموس يرد على سخرية أياكس بطريقته (فيديو + صور)
رد المدافع الإسباني سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، على سخرية نادي أياكس أمستردام الهولندي منه، بعدما نشر النادي صورة للإسباني في مباراة الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا العام الماضي.
ونشر أياكس عبر موقعه على "تويتر"، صورة لراموس في مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو"، عندما تجرع فريقه ريال مدريد هزيمة مريرة أمام الفريق الهولندي (1-4) ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الأول من أبريل 2019.
🙋♂️#RetroMatchday#reaajapic.twitter.com/IM2tXJIRbN— AFC Ajax (@AFCAjax) April 1, 2020
7. WHAT A START!! ZIYECH 0-1!!! 🤯#RetroMatchday#reaajapic.twitter.com/bPFeoKoLGn— AFC Ajax (@AFCAjax) April 1, 2020
NOOOOOOOOO WAY!!! 1-4... 😳🚀— AFC Ajax (@AFCAjax) April 1, 2020
SCHÖNE WITH THE #GOALOFTHEDECADE! #RetroMatchday#reaajapic.twitter.com/k3czT1vXar
ورد الماتادور راموس بطريقته على أياكس بنشر صورة له حاملا 4 كؤوس دوري أبطال أوروبا، حققها مع النادي الملكي، ووضع رمزا تعبيريا بيد مرفوعة.
👋 @AFCAjax#RetroChampionsDayhttps://t.co/vpleWr0Kpnpic.twitter.com/gQ0mAmd1aS— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 1, 2020
يذكر أن سيرخيو راموس، البالغ من العمر 34 عاما، توج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال 5 سنوات بينهما 3 ألقاب على التوالي، وذلك في الأعوام (2014، 2016، 2017، 2018 )، ليصل الفريق الملكي إلى لقبه الثالث عشر وهو رقم قياسي للبطولة.
المصدر: وكالات