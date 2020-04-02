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قائد ليفربول يتربع على عرش تصنيف أفضل اللاعبين في أوروبا.. وتراجع رونالدو وميسي

الرياضة

قائد ليفربول يتربع على عرش تصنيف أفضل اللاعبين في أوروبا.. وتراجع رونالدو وميسي
RT
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قام المرصد العالمي لكرة القدم "CIES" بتحديث دراسة حول أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، اعتمادا على أداء اللاعبين، وفعاليتهم على المستويين الفردي والجماعي.

وشهدت قائمة أفضل اللاعبين مفاجآت كبيرة، فقد تربع النجم الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول على عرش الصدارة، بمعدل 93.0 نقطة، وتلاه الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن ثم الإسباني تياغو ألكانتارا صانع ألعاب فريق بايرن ميونخ.

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وتقاسم النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، المراكز من السادس عشر وحتى التاسع عشر مع ثلاثة لاعبين برصيد 89 نقطة لكل منهم.

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في حين اكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس بالمركز الـ 27 في الترتيب بمعدل 86.9 نقطة، بينما تراجع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بشكل كبير إلى المركز 56 برصيد 83.4 نقطة.

قائد ليفربول يتربع على عرش تصنيف أفضل اللاعبين في أوروبا.. وتراجع رونالدو وميسي
football-observatory.com/-rankings-_none
قائد ليفربول يتربع على عرش تصنيف أفضل اللاعبين في أوروبا.. وتراجع رونالدو وميسي
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المصدر: وكالات 

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