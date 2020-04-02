"ماركا".. رونالدو يتفوق على ميسي وزيدان ومارادونا

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على لقب أفضل لاعب في التاريخ، وذلك وفقا لاستفتاء نظمته صحيفة "ماركا" الإسبانية على موقعها، بمشاركة نجوم عالميين سابقين وحاليين.

وأُجري الاستفتاء بنظام خروج المغلوب "بلاي أوف" من دور الستة عشر مرورا بالدور ربع النهائي وقبل النهائي، ومن ثم النهائي.

وشهد الاستفتاء مشاركة عدد من نجوم الساحرة المستديرة سابقين وحاليين، وهم الثنائي الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، إضافة إلى كل من، البرازيلي بيليه، ومواطنه رونالدو الظاهرة، والأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، وألفريدو دي ستيفانو، والفرنسي زين الدين زيدان، والهولندي يوهان كرويف، والفرنسي ميشيل بلاتيني، والبرتغالي أوزيبيو، والحارس السوفيتي ليف ياشين، والإيطالي باولو مالديني، والهنغاري فرنسيس بوشكاش، والألماني فرانز بيكنباور، والإنجليزي جورج بيست.

ووصل إلى النهائي الثنائي ليونيل ميسي، الذي تفوق في الدور قبل النهائي على البرازيلي الظاهرة رونالدو، فيما بلغ البرتغالي كريستيانو رونالدو النهائي على حساب الأسطورة مارادونا.

وفي النهائي الذي شهد تصويت أكثر من 450 ألف شخص، تفوق رونالدو على ميسي، حيث حصل النجم البرتغالي على 246 ألف صوت، أي بمعدل بلغ 54%، مقابل 209 ألف صوت للنجم الأرجنتيني، أي بمعدل بلغ 46%.

وحل الظاهرة رونالدو في المرتبة الثالثة وتلاه ماردونا في المركز الرابع بفارق ضئيل، بمعدل 51%، مقابل 49%.

واحتكر الثنائي رونالدو وميسي الجوائز الفردية في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال حصل الأرجنتيني على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات، مقابل 5 للبرتغالي.

وقاد رونالدو فريقه السابق ريال مدريد إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، إضافة إلى فوزه باللقب مع مانشستر يونايتد مرة واحدة في عام 2008، بينما توج ميسي مع برشلونة باللقب أربع مرات.

المصدر: وكالات