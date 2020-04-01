كورونا يقتل والدي وكيل أعمال اللاعبين في أمريكا خلال 6 دقائق

أعلن بادي بيكر وكل أعمال اللاعبين في الدوري الأمريكي لكرة القدم (NFL)، وفاة والديه بفيروس كورونا المستجد في نفس اليوم وبفارق 6 دقائق فقط.

ونقلت شبكة "MTZ" عن بيكر قوله: "نحن نعيش في عالم يفكر فيه الجميع: (بأن هذا لا يمكن أن يحدث لي، هذا لا يمكن أن يحدث لنا، لا يمكن أن يحدث لعائلتي). حسنا، لقد حدث ذلك لنا. أود أن أستغل هذا الموقف وأن أجعل الناس يغيرون موقفهم تجاه المشكلة".

وفقا لبيكر، فإن والديه كانا في حالة صحية ممتازة قبل أسابيع قليلة من المأساة، وعاشا معا 51 سنة.

يذكر أنه تم تسجيل أكثر من 190 ألف حالة إصابة بفيروس "COVID-19" في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

المصدر: وكالات