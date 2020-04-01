ديبالا يكشف عن شعوره تجاه رونالدو بمنتهى الجرأة والصراحة

أكد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن نظرته لزميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تغيرت تماما بعد انتقال الأخير إلى "البيانكونيري" خلال صيف 2018.

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وقال ديبالا في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "على الصعيد الشخصي باتت نظرتي إيجابية نحو رونالدو، فلم أكن أعرفه من قبل".

وأضاف الأرجنتيني: "عندما وصل رونالدو إلى يوفنتوس، وجدته شخصا ممتازا، اجتماعيا جدا وودودا للغاية سواء داخل غرفة الملابس أو خارجها، فهو دائما متوفر، بعكس المعتاد عن اللاعبين من مستواه".

وروى ديبالا حديثًا دار بينه وبين كريستيانو في وقت سابق، قائلا: "خلال رحلة جلست للتحدث مع رونالدو وأخبرته: أنت تعرف، أنا صادق، في الأرجنتين نكرهك قليلا بسبب طريقتك، لكنك فاجأتني بالفعل فقد قابلت شخصا آخر".

وأوضح: "ابتسم رونالدو ورد قائلا: أنا أعرف ذلك، لكنني معتاد على تلقي مثل هذه الانتقادات".

المصدر: وكالات