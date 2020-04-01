فاسكيز يختار الأفضل بين رونالدو وميسي

أجاب جناح ريال مدريد لوكاس فاسكيز بطريقة دبلوماسية، بعد سؤاله عن الأفضل بين زميله السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة.

وقال فاسكيز في تصريحات صحفية: "لو تم سؤالي عن أفضل لاعب في التاريخ أعتقد أن إجابتي ستكون بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

ورفض اللاعب الدولي الإسباني الاختيار بين ميسي ورونالدو، مؤكدا بأن الثنائي هو الأفضل في التاريخ، مضيفا: "كلاهما رائعان للغاية ويصنعان التاريخ، لقد قاما بذلك على مدار سنوات طويلة، وستمر المزيد من السنوات حتى يظهر مثلهما من جديد".

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وتحدث عن رونالدو الذي جاوره في ريال مدريد قبل رحيل الأخير في صيف عام 2018 إلى يوفنتوس قائلا: "إنه لاعب محترف بشكل لا يصدق، وكان يحفز نفسه واللاعبين على استخراج أفضل ما عندهم، لذا جعل الجميع يبذلون قصارى جهدهم".

وأنهى فاسكيز تصريحاته بالحديث عن مستقبله مع الريال وإمكانية انتقاله للدوري الأمريكي مستقبلا، حيث قال: "سيكون ذلك مذهلا للغاية، سأحب اللعب هناك يوما ما".

المصدر: وكالات