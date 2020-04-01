تقارير: راموس قد يلتحق برونالدو

كشفت تقارير صحفية أن قائد فريق ريال مدريد سيرخيو راموس، لا يستبعد احتمال انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، والالتحاق بزميله السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكر موقع "Le 10 Sport" اليوم الأربعاء، أن راموس في انتظار تمديد عقده مع ريال مدريد، لعامين آخرين، حيث ينتهي في صيف 2021.

وأضافت الصحيفة أن قائد "الميرنغي" يضع يوفنتوس "البيانكونيري" كخطة بديلة، في حال قدم له ريال مدريد عقدا جديدا لعام واحد فقط، بالرغم من أنه يرغب في الاعتزال ضمن أسوار القلعة البيضاء.

ويدرك راموس صعوبة موافقة إدارة النادي الملكي، على التجديد له لأكثر من موسم، لا سيما أنه بلغ عامه الـ34 يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن رونالدو (35 عاما) انتقل إلى صفوف يوفنتوس في عام 2018، في صفقة بلغت 105 ملايين يورو، وبموجب عقد لمدة أربعة مواسم، وبراتب سنوي قدره 30 مليون يورو.

المصدر: وكالات