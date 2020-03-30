ماكسي لوبيز يهاجم زوجته السابقة نارا زوجة إيكاردي الحالية

هاجم اللاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز زوجته السابقة واندا نارا، بسبب تجاهلها العزل الصحي والسفر مع أولادهما من فرنسا إلى إيطاليا، في ظل انتشار وباء كورونا.

ووجه لوبيز اتهامات بالتقصير وعدم تحمل المسؤولية لزوجته السابقة وأم أطفاله الثلاثة، بعد نشر واندا نارا صورة تجمع أطفالها الخمسة (لدى نارا طفلان آخران من اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي) وهم يتناولون الطعام بأحد الأماكن في إقليم لومبارديا الإيطالي، بعد سفرها من فرنسا.

وأبدى الأرجنتيني لاعب نادي كروتوني فريق الدرجة الثانية الإيطالي، قلقه الشديد على صحة أطفاله فالنتينو جاستون، وكونستانتينو، وبينديكتو، بسبب ما أسماه عدم تصرف والدتهم بمسؤولية.

وقال لوبيز عبر حسابه على موقع "تويتر": "أود أن أعرف ما هي المعايير التي يمكن فيها كسر العزل الصحي عندما يُطلب من الجميع عدم الخروج. لقد جعلتي أطفالنا عرضة للخطر بسبب السفر إلى آخر، لقد وصلتم إلى مركز العدوى بفيروس كورونا في إيطاليا بإقليم لومبارديا، دون القلق بشأن العواقب. ما الذي يدور في عقلك. ما يغضبني حقا أنك لا تدركين قيمة الحفاظ على أهم شيء في الحياة وهو صحة أطفالنا".

واختتم لوبيز حديثه، قائلا: "إذا كنت لا تريدين البقاء في المنزل حفاظا على صحتك، ابقِ هناك من أجل الأطفال، أنت أم لخمسة أطفال، ولكن على ما يبدو أنك لم تلاحظي ذلك".

يذكر أن واندا نارا تركت لوبيز في عام 2013، وذهبت إلى مواطنه ماورو إيكاردي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، وهي الآن وكيلة أعمال الأخير أيضا، بالرغم من أن اللاعبين كانا في فريق واحد وهو سامبدوريا الإيطالي.

المصدر: وكالات