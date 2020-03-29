مانشستر سيتي يضع ملعبه تحت تصرف السلطات الصحية

سيضع نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسمين الماضيين، أجزاء من ملعبه في تصرف السلطات الصحية ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة "برس أسوسييشن" وشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزيتان، إلى أن النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، سيضع القاعات المخصصة لكبار الشخصيات في مدرجات استاد الاتحاد، إضافة إلى صالات المؤتمرات فيه، في تصرف هيئة الخدمات الصحية الوطنية "لمساعدتها في تدريب الأطباء والممرضين خلال الأزمة".

ولم يعلق سيتي بشكل مباشر على هذه التقارير، لكنه نشر مساء السبت أشرطة مصورة لعدد من نجومه، يوجهون من خلالها رسائل دعم لهيئة الخدمات الصحية (المعروفة باسم "ان أتش أس")، ويحثون الناس على الالتزام بالبقاء في منازلهم للمساهمة في مكافحة تفشي "كوفيد-19".

ومن هؤلاء اللاعبين، رحيم سترلينغ والبرتغالي برناردو سيلفا والفرنسي بنجامين مندي.

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وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي وقف المنافسات حتى 30 أبريل على الأقل.

ويرجح أن يتم تمديد هذا التوقف في ظل الوضع الصحي الراهن وإجراءات العزل المفروضة على نطاق واسع.

وتخطت حصيلة الوفيات عتبة الألف بعد تسجيل 260 وفاة في يوم واحد في بريطانيا، إذ بلغ عدد الوفيات 1019 والإصابات 17089.

المصدر: " أ ف ب"