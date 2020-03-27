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البرازيل.. ملعب "ماراكانا" الشهير يتحول إلى مستشفى

الرياضة

البرازيل.. ملعب
Reuters Ricardo Moraes
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قالت سلطات ريو دي جانيرو إن مجمع "ماراكانا" الرياضي في البرازيل الذي يضم أشهر ملعب كرة قدم في العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

ومع ارتفاع عدد الإصابات في البرازيل والتي بلغ عددها أكثر من 2900 بحلول يوم الخميس، ووفاة 77 شخصا بالفيروس، استعانت السلطات بمنشآت رياضية وحولتها إلى مستشفيات مؤقتة. 

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وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف الموسم المحلي بسبب تفشي الفيروس.

واستضاف ملعب "ماراكانا" نهائي كأس العالم 2014 وحفلي افتتاح وختام أولمبياد ريو 2016.

المصدر: "رويترز"

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