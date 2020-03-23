ملاعب برازيلية تحت خدمة مكافحة فيروس كورونا

وضعت أندية كرة القدم الكبرى في البرازيل ملاعبها تحت تصرف الهيئات الصحية في البلاد من أجل تحويلها إلى مستشفيات وعيادات ميدانية مؤقتة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن أكثر من نصف أندية دوري الدرجة الأولى تقديم ملاعبها للسلطات الصحية البرازيلية التي تسعى لزيادة سعة المستشفيات لاستيعاب عدد أكبر من المصابين بفيروس كورونا، لاسيما في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو المكتظتين بالسكان، وذلك في ظل توقف الدوري المحلي حتى إشعار آخر تفاديا لانتشار الفيروس "كوفيد-19".

وقالت السلطات في ساو باولو، أكبر المدن البرازيلية، أنها ستضع 200 سرير في ملعب "ماكايمبو" البلدي لتخفيف الضغط عن مستشفيات المدينة.

وتوقع وزير الصحة، لويز هنريكي مانديتا، أن يبلغ الفيروس ذروته في البلاد بين أبريل ويونيو، محذرا من أن النظام الصحي في البلد الأميركي الجنوبي البالغ عدد سكانه 210 ملايين نسمة، قد يبلغ أقصى طاقته الاستيعابية مع نهاية أبريل.

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وأكد رودولفو لانديم رئيس نادي فلامنغو، حامل لقب الدوري المحلي ومسابقة كوبا ليبرتادوريس القارية، أنه سيقدم ملعب "ماراكانا" الشهير للهيئات الصحية.

وكتب في رسالة الى المشجعين: "في هذه الأوقات الصعبة، أريد دعوة أمة الأحمر والأسود (في إشارة إلى لوني الفريق) إلى تجديد الأمل والعمل من أجل أيام أفضل".

ودعا إلى "رعاية المسنين ومساعدة كل محتاج".

وأعلن كورنثيانز أنه قدم ملعبه "إيتاكيراو" ومركز تدريبه "لتتمكن الهيئات الصحية من تقييم كيفية استخدامهما لمواجهة تفشي الوباء"، بينما أفاد نادي سانتوس عن انشاء عيادة مؤقتة في إحدى صالات ملعب "فيلا بلميرو".

وسجلت البرازيل 18 وفاة و1128 إصابة بالفيروس، حتى الآن.

المصدر: "أ ف ب"