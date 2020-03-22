حملة "نحن نركل كورونا" تجمع 2.5 مليون يورو

جمعت حملة "نحن نركل كورونا" التي أطلقها الثنائي الدولي الألماني جوشوا كيميتش وليون غوريتسكا لاعبا فريق بايرن ميونخ لكرة القدم، أكثر من 2.5 مليون يورو في أيامها الأولى.

وتبرع كيميتش وغوريتسكا بالمليون الأول، لصالح الحملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) ودعم المتضررين من الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من البشر في جميع أنحاء العالم، وبحلول اليوم الأحد، تمت إضافة أكثر من 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع الحملة.

وقال كيميتش وغوريتسكا، حينما أطلقا الحملة في وقت سابق من الأسبوع الماضي: "نريد مساعدة أولئك الذين يساعدون الآخرين وتقديم مساهماتنا لضمان أنه بعد انتهاء الأزمة، سوف يتسم مجتمعنا بالتنوع والقوة كما كان من قبل".

وأوضح موقع حملة "نحن نركل كورونا" بأنه تم تلقي 500 تبرع صغير، وحوالي 350 طلبا من المنظمات لتلقي التبرعات.

من جانبه، تعهد المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ بتقديم تبرع مالي بقيمة مليون يورو مع زوجته، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وصرح ليفاندوفسكي للصحيفة: "نحن جميعا في فريق واحد. دعونا نكون أقوياء في هذه المعركة. إذا تمكنا من مساعدة شخص ما، فلنفعل ذلك".

كما تعهد ما يقرب من 20 لاعبا بالتبرع، من بينهم أكثر من نجم ألماني مثل ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، وجوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند، بالإضافة للمهاجم الهولندي كلاس يان هونتلار لاعب أياكس.