صديقة رونالدو تدعم الأطباء على طريقتها الخاصة في مواجهة كورونا (صورة)
نشرت جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، صورة تثمن فيها تضحيات الأطباء في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في أغلب دول العالم.
وقامت رودريغيز بنشر صورة عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، الذي يتابعه أكثر من 17 مليون شخص، وتظهر فيها مجموعة من الأطباء يلبسون كمامات، وتم تعديل الصورة ليظهروا كأبطال شخصيات العديد من الأفلام العالمية والرسوم المتحركة المشهورون بأقنعتهم ولباسهم.
وأرفقت الحسناء الصورة بتعليق: "الأبطال الحقيقيون لا يغطون وجوههم بالأقنعة".
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Los verdaderos HÉROES no llevan capa. Nuestros HÉROES llevan bata, guantes, mascarillas y EPIs. Los médicos, enfermeras, psicólogos y celadores luchan y arriesgan sus vidas por salvarnos. Millones de gracias a todos los profesionales de la salud que con su gran labor, vocación, solidaridad y amor están luchando en esta guerra contra el COVID-19. ¡¡¡VAMOS A ACABAR CON ESTE VIRUS!!! QUÉDATE EN CASA, POR FAVOR. PEQUEÑAS ACCIONES SALVAN VIDAS. Si eres profesional de la salud y quieres ayudar a salvar vidas puedes mandar tu CV a ifema.covid@salud.madrid.org y por último un llamamiento a todas las personas sanas DONAD SANGRE por favor, podéis mandar un email con vuestro nombre completo y móvil y se pondrán en contacto con vosotros: atención.donante@salud.madrid.org 👨🏻⚕️👩🏻⚕️🦸🏻♀️🦸🏻♂️👊🤜🦠❤️🌹🙏💪 OS NECESITAMOS A TODOS! #GRACIAS #QUEDATEENCASA #COVID19 #VIRUS 📸 @ugurgallen
ووجهت رودريغيز رسالة شكر وتقدير إلى أفراد الكوادر الطبية الذين يقاتلون ويخاطرون بحياتهم حسب وصفها لإنقاذ أرواح البشر من فيروس كورونا المستجد.
كما دعت متابعيها إلى التزام منازلهم خلال الحجر الصحي لقطع سلسلة عدوى الفيروس.
ونشرت رابط الكتروني لكافة الكوادر الطبية التي تريد الانضمام لحملة مواجهة الفيروس القاتل.
وتتواجد جورجينا مع صديقها رونالدو في الحجر الصحي في جزيرة "ماديرا" مسقط رأس النجم البرتغالي.
ولدى رونالدو 4 أطفال، 3 من أمهات ما زال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن حتى الآن، وطفلة وحيدة من جورجينا التي تتولى رعاية الأطفال الأربعة.
المصدر: RT