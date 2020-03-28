صديقة رونالدو تدعم الأطباء على طريقتها الخاصة في مواجهة كورونا (صورة)

نشرت جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، صورة تثمن فيها تضحيات الأطباء في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في أغلب دول العالم.

وقامت رودريغيز بنشر صورة عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، الذي يتابعه أكثر من 17 مليون شخص، وتظهر فيها مجموعة من الأطباء يلبسون كمامات، وتم تعديل الصورة ليظهروا كأبطال شخصيات العديد من الأفلام العالمية والرسوم المتحركة المشهورون بأقنعتهم ولباسهم.

وأرفقت الحسناء الصورة بتعليق: "الأبطال الحقيقيون لا يغطون وجوههم بالأقنعة".

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ووجهت رودريغيز رسالة شكر وتقدير إلى أفراد الكوادر الطبية الذين يقاتلون ويخاطرون بحياتهم حسب وصفها لإنقاذ أرواح البشر من فيروس كورونا المستجد.

كما دعت متابعيها إلى التزام منازلهم خلال الحجر الصحي لقطع سلسلة عدوى الفيروس.

ونشرت رابط الكتروني لكافة الكوادر الطبية التي تريد الانضمام لحملة مواجهة الفيروس القاتل.

وتتواجد جورجينا مع صديقها رونالدو في الحجر الصحي في جزيرة "ماديرا" مسقط رأس النجم البرتغالي.

ولدى رونالدو 4 أطفال، 3 من أمهات ما زال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن حتى الآن، وطفلة وحيدة من جورجينا التي تتولى رعاية الأطفال الأربعة.

المصدر: RT