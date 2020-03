صديقة رونالدو تدعم الأطباء على طريقتها الخاصة في مواجهة كورونا (صورة)

View this post on Instagram

Los verdaderos HÉROES no llevan capa. Nuestros HÉROES llevan bata, guantes, mascarillas y EPIs. Los médicos, enfermeras, psicólogos y celadores luchan y arriesgan sus vidas por salvarnos. Millones de gracias a todos los profesionales de la salud que con su gran labor, vocación, solidaridad y amor están luchando en esta guerra contra el COVID-19. ¡¡¡VAMOS A ACABAR CON ESTE VIRUS!!! QUÉDATE EN CASA, POR FAVOR. PEQUEÑAS ACCIONES SALVAN VIDAS. Si eres profesional de la salud y quieres ayudar a salvar vidas puedes mandar tu CV a ifema.covid@salud.madrid.org y por último un llamamiento a todas las personas sanas DONAD SANGRE por favor, podéis mandar un email con vuestro nombre completo y móvil y se pondrán en contacto con vosotros: atención.donante@salud.madrid.org 👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️🦸🏻‍♀️🦸🏻‍♂️👊🤜🦠❤️🌹🙏💪 OS NECESITAMOS A TODOS! #GRACIAS #QUEDATEENCASA #COVID19 #VIRUS 📸 @ugurgallen