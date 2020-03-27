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كورونا "يهاجم" فريقا تركيا لكرة السلة

الرياضة

كورونا
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أعلن نادي فنربخشه التركي اليوم الجمعة، أن أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي وثلاثة من أفراد طاقمه وموظفيه، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي في بيان رسمي "أن 12 فردا من اللاعبين وأعضاء الطاقم خضعوا للفحوص، وأن نتيجة لاعب واحد وأحد أفراد الطاقم الفني وفردين آخرين من العاملين، جاءت إيجابية".

وأضاف البيان: "الرياضيون وأعضاء الطاقم يتعافون في العزل في بيوتهم وتقوم الطواقم الطبية على مراقبة حالاتهم".

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وبعد ضغوط من اللاعبين والأندية والمدربين والاتحادات الرياضية، قررت تركيا في الأسبوع الماضي وقف بطولاتها الرياضية، في ظل استمرار تفشي الفيروس سريع الانتشار.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس في تركيا إلى 75 حالة، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى إلى 3629 حالة.

المصدر: رويترز

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