 
مباشر

مدرب غلطة سراي التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرياضة

مدرب غلطة سراي التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ni71

أعلن فاتح تيريم، مدرب غلطة سراي التركي البالغ 66 عاما، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا خضوعه للعلاج داخل مستشفى.

وكتب تيريم، عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "وفقا لنتائج فحص فيروس كورونا اليوم، تبين أن عينتي إيجابية، وأنا بخير في المستشفى، ولا داعي للقلق".

ويعتبر تيريم ولقبه "الإمبراطور" شخصية بارزة في تاريخ النادي التركي العريق الذي تولى تدريبه في 4 فترات (1996-2000، 2002-2004، 2011-2013 و2017 حتى الآن).

ونجح تيريم بقيادة غلطة سراي للتتويج بالعديد من الألقاب أهمها كأس الاتحاد الأوروبي على حساب أرسنال عام 2000، وهو الفريق التركي الوحيد الفائز بلقب أوروبي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا