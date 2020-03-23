مدرب غلطة سراي التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن فاتح تيريم، مدرب غلطة سراي التركي البالغ 66 عاما، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا خضوعه للعلاج داخل مستشفى.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

وكتب تيريم، عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "وفقا لنتائج فحص فيروس كورونا اليوم، تبين أن عينتي إيجابية، وأنا بخير في المستشفى، ولا داعي للقلق".

66-летний Фатих Терим заболел коронавирусом



Здоровья ✊https://t.co/Hew9lXPtT6



📷 Tolga Adanali/Keystone Press Agency/Global Look Press pic.twitter.com/WIEMSMF5sv — Матч ТВ (@MatchTV) March 23, 2020

ويعتبر تيريم ولقبه "الإمبراطور" شخصية بارزة في تاريخ النادي التركي العريق الذي تولى تدريبه في 4 فترات (1996-2000، 2002-2004، 2011-2013 و2017 حتى الآن).

ونجح تيريم بقيادة غلطة سراي للتتويج بالعديد من الألقاب أهمها كأس الاتحاد الأوروبي على حساب أرسنال عام 2000، وهو الفريق التركي الوحيد الفائز بلقب أوروبي.

المصدر: وكالات