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تقرير: مباراة كرة قدم قد تكون السبب في وفاة 500 شخص في إيطاليا حتى الآن

الرياضة

تقرير: مباراة كرة قدم قد تكون السبب في وفاة 500 شخص في إيطاليا حتى الآن
Globallookpress Maurizio Borsari
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ذكر تقرير لصحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية، أن مباراة أتلانتا الإيطالي وضيفه فالنسيا الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هي السبب بتفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

ونشرت الصحيفة الإيطالية تصريحات الطبيب فابيانو دي ماركو مدير أمراض الرئة بمستشفى بابا جيوفاني الشهير، الذي قال: "مباراة أتالانتا وفالنسيا في سان سيرو كانت قنبلة بيولوجية بحضور أكثر من أربعين ألف شخص من مدينة بيرغامو وتنقلهم بالحافلات والسيارات والقطارات".

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وأقيمت المباراة على ملعب سان سيرو في ميلان في الـ19 من فبراير الماضي قبل أيام قليلة من اكتشاف إيطاليا الكارثة التي حلت بها بسبب انتشار الفيروس.

كما ذكرت إذاعة "كادينا سير" في تقرير لها، أن هذه المباراة تسببت بوفاة حوالي 500 شخص إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وتسببت كذلك في إصابة 35% من لاعبي فالنسيا وعدد كبير من جماهيره.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز كبير لأصحاب الأرض بنتيجة 4-1، قبل أن يجددوا فوزهم على فالنسيا بمباراة الإياب في إسبانيا بنتيجة 4-3، ويحجزوا عن جدارة واستحقاق تذكرة العبور للدور ربع النهائي من "التشامبيونزليغ".

المصدر: وكالات

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