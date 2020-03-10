"سوبر هاتريك" إيلشيش يقود أتلانتا لربع نهائي دوري الأبطال على حساب فالنسيا (فيديو)

تغلب أتلانتا الإيطالي على مضيفه فالنسيا الإسباني بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة جمعتهما اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتألق مهاجم الضيوف السلوفيني جوسيب إيليشيش بتسجيله أهداف فريقه الأربعة (سوبر هاتريك) في الدقائق 3 و43 من ركلتي جزاء و71 و82.

فيما سجل ثلاثية فالنسيا كل من الفرنسي كيفن جاميرو "هدفين" في الدقيقتين 21 و51، وفيران توريس في الدقيقة 67.

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وجدد أتلانتا فوزه على فالنسيا بعد أن حسم مباراة الذهاب في إيطاليا لمصلحته بنتيجة 4-1، ليحجز بطاقة دور ربع النهائي لدوري الأبطال بمجموع المباراتين (8-4).



المصدر: RT