"سوبر هاتريك" إيلشيش يقود أتلانتا لربع نهائي دوري الأبطال على حساب فالنسيا (فيديو)
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تغلب أتلانتا الإيطالي على مضيفه فالنسيا الإسباني بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة جمعتهما اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتألق مهاجم الضيوف السلوفيني جوسيب إيليشيش بتسجيله أهداف فريقه الأربعة (سوبر هاتريك) في الدقائق 3 و43 من ركلتي جزاء و71 و82.
March 10, 2020
March 10, 2020
فيما سجل ثلاثية فالنسيا كل من الفرنسي كيفن جاميرو "هدفين" في الدقيقتين 21 و51، وفيران توريس في الدقيقة 67.
March 10, 2020
March 10, 2020
وجدد أتلانتا فوزه على فالنسيا بعد أن حسم مباراة الذهاب في إيطاليا لمصلحته بنتيجة 4-1، ليحجز بطاقة دور ربع النهائي لدوري الأبطال بمجموع المباراتين (8-4).
المصدر: RT