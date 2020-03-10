لايبزيغ يقسو على توتنهام بثلاثية ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

حقق لايبزيغ الألماني فوزا عريضا على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق النمساوي مارسيل سابيتزير بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف سابيتزير الهدف الثاني لفريقه برأسية متقنة في الدقيقة الـ21 من عمر اللقاء.

واختتم السويدي إيميل فورسبيرغ ثلاثية لايبزيغ في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز الكبير تأهل لايبزيغ بجدارة إلى الدور ربع النهائي من "التشامبيونزليغ" بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-0)، بعد أن تغلب على فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في إنجلترا بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب.

المصدر: RT