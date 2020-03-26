حارس إيطالي: لسنا مثل كريستيانو رونالدو لتخصمون من رواتبنا

أعرب ألبرتو باريلي حارس تشيتاديلا الإيطالي الذي يلعب في الدرجة الثانية عن سخطه من القرار المحتمل للاتحاد الإيطالي بخصم 30% من رواتب اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروي بسبب كورونا​.

وقال الحارس في تصريحات نشرها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير: "نحن لسنا مثل ​كريستيانو رونالدو​ الذي لو خصمتم من راتبه شهرين فلن يتأثر بكل تأكيد، أما نحن فيأتي المالك ويقرع علينا الباب للمطالبة بإيجار المنزل".

إقرأ المزيد

يذكر أن رونالدو نجم "السيدة العجوز" يتقاضى راتبا سنويا قدره 30 مليون يورو.

المصدر: وكالات