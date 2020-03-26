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حارس إيطالي: لسنا مثل كريستيانو رونالدو لتخصمون من رواتبنا

الرياضة

حارس إيطالي: لسنا مثل كريستيانو رونالدو لتخصمون من رواتبنا
Globallookpress Fabio Ferrari/Lapresse
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أعرب ألبرتو باريلي حارس تشيتاديلا الإيطالي الذي يلعب في الدرجة الثانية عن سخطه من القرار المحتمل للاتحاد الإيطالي بخصم 30% من رواتب اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروي بسبب كورونا​.

وقال الحارس في تصريحات نشرها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير: "نحن لسنا مثل ​كريستيانو رونالدو​ الذي لو خصمتم من راتبه شهرين فلن يتأثر بكل تأكيد، أما نحن فيأتي المالك ويقرع علينا الباب للمطالبة بإيجار المنزل".

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يذكر أن رونالدو نجم "السيدة العجوز" يتقاضى راتبا سنويا قدره 30 مليون يورو.

المصدر: وكالات

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