حارس إيطالي: لسنا مثل كريستيانو رونالدو لتخصمون من رواتبنا
أعرب ألبرتو باريلي حارس تشيتاديلا الإيطالي الذي يلعب في الدرجة الثانية عن سخطه من القرار المحتمل للاتحاد الإيطالي بخصم 30% من رواتب اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروي بسبب كورونا.
وقال الحارس في تصريحات نشرها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير: "نحن لسنا مثل كريستيانو رونالدو الذي لو خصمتم من راتبه شهرين فلن يتأثر بكل تأكيد، أما نحن فيأتي المالك ويقرع علينا الباب للمطالبة بإيجار المنزل".
Tagli agli stipendi, #Paleari dice no: 'Mica siamo tutti #Ronaldo! Qui viene a bussarci il padrone di casa...'https://t.co/YZvZ1ti7nUpic.twitter.com/RvJXPHUlU8— calciomercato.com (@cmdotcom) March 25, 2020
يذكر أن رونالدو نجم "السيدة العجوز" يتقاضى راتبا سنويا قدره 30 مليون يورو.
المصدر: وكالات