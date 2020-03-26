"الفيفا" يحدد مصير عقود لاعبي كرة القدم في ظل أزمة كورونا

أوضحت وثيقة داخلية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تم تقديمها إلى مجموعة عمل خاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مصير عقود اللاعبين في الفترة المقبلة.

وأوصى "الفيفا" بأن العقود الحالية للاعبين والمدربين يجب تمديدها حتى نهاية المواسم المحلية المؤجلة.

وحسب الوثيقة، تم التوصية بالسماح بتغيير مواعيد فترات الانتقال وفقا لتواريخ الموسم الجديد وحثت الأندية واللاعبين على التعاون من أجل إيجاد حلول لدفع الأجور خلال فترات التوقف.

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يذكر أن منافسات كرة القدم حول العالم توقفت في الأيام الأخيرة بشكل شبه كامل جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، مما دفع أندية عدة للمناداة بضرورة مساهمة اللاعبين في الأزمة الراهنة عبر تخفيض الرواتب.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل منافسات كروية كبرى أبرزها كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وكوبا أمريكا.

المصدر: رويترز