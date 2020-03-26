4 أندية ألمانية تتبرع بـ20 مليون يورو لمساعدة باقي الأندية على مواجهة كورونا

قررت الأندية الألمانية الأربعة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، تقديم 20 مليون يورو لدعم الأندية الأخرى في "البوندسليغا" ودوري الدرجة الثانية، والتي تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت رابطة الدوري الألماني اليوم الخميس، أن أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيغ وباير ليفركوزن، ستتخلى عن مبلغ 12.5 مليون يورو من عائدات البث التلفزيوني المحلي، وستضيف إليه 7.5 مليون يورو من صناديقها الخاصة، من أجل دعم الأندية الأخرى.

#FCBayern, together with the other three German Champions League clubs @BlackYellow, @RBLeipzig_EN and @bayer04_en, will make available €20 million to support the #Bundesliga and Bundesliga 2. pic.twitter.com/dcVjzvTpVM — FC Bayern English (@FCBayernEN) March 26, 2020

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وستتولى رابطة الدوري، آلية توزيع تلك المبالغ على الأندية المتضررة من أزمة الوباء العالمي.

وقال كريستيان شايفرت رئيس الرابطة: "هذه الحملة تؤكد أن التضامن في البوندسليغا ودوري الدرجة الثانية ليس مجرد أمر شفهي. الرابطة ممتنة للأندية الأربعة المنافسة في دوري الأبطال".

وتسببت أزمة انتشار فيروس كورونا، في توقف منافسات كرة القدم بألمانيا حتى 30 أبريل على أقل تقدير.

المصدر: وكالات