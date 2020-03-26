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شاهد كيف يقضي محمد صلاح أوقاته في زمن كورونا

الرياضة

شاهد كيف يقضي محمد صلاح أوقاته في زمن كورونا
Reuters
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نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين له أثناء قيامه بتمارين رفع اللياقة البدنية.

وعلق نجم "الريدز" على الصورتين قائلا: "العمل من المنزل".

ويقوم العديد من نجوم الرياضة بنشر صور وفيديوهات تظهرهم يقومون بتمارين ونشاطات رفع اللياقة البدنية من منازلهم، لطمأنة عشاقهم ومتابعيهم وتحفيزهم على الالتزام بالحجر المنزلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في أغلب دول العالم.

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Working from home...

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on

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يذكر أن رابطة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، قررت تمديد تأجيل المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا، حتى 30 أبريل المقبل.

المصدر: MoSalah/twitter

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