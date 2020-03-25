كورونا يصيب أول لاعبي كرة المضرب المحترفين (فيديو)

كشف لاعب ​كرة المضرب​ البرازيلي ​تياغو وايلد​ البالغ 20 عاما إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يتفشى في أغلب دول العالم.

وجاء إعلان وايلد المصنف 114 عالميا عن إصابته بفيروس كورونا خلال فيديو نشره اليوم الأربعاء عبر صفحته الشخصية في "إنستغرام".

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يذكر أن وايلد نجح بدخول عالم الكرة الصفراء من الباب العريض حين توج في الأول من مارس الجاري ببطولة سانتياغو التشيلية ذات الـ 250 نقطة على حساب النرويجي ​كاسبر رود​، وأصبح أول لاعب من مواليد الألفية الجديدة يحقق لقبا في بطولات المحترفين​.

المصدر: وكالات